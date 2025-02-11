  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. Бывший Дворец культуры ТОЗ на ул. Демидовской признан объектом культурного наследия - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
Бывший Дворец культуры ТОЗ на ул. Демидовской признан объектом культурного наследия
Фото: Яндекс.Панорамы

Бывший Дворец культуры ТОЗ на ул. Демидовской признан объектом культурного наследия

Сейчас в трёхэтажном здании, построенном в стиле конструктивизма, находится спортивный зал.

На официальном портале правовой информации Тульской области опубликованы приказы региональной инспекции по государственной охране культурного наследия о включении трёх объектов в перечень памятников регионального значения.

Это памятник Герою Советского Союза Саше Чекалину, установленный в 1958 году в сквере г. Чекалина Суворовского района, родной дом авиаконструктора В. М. Мясищева, расположенный по адресу: г. Ефремов, ул. Свердлова, 10, а также здание Дворца культуры ТОЗ на ул. Демидовской в Туле, в котором сейчас тренируются юные спортсмены.

Статус объекта культурного наследия регионального значения подразумевает специальный режим осуществления любой хозяйственной деятельности рядом с объектом, а также особый надзор за его состоянием и внешним видом.

Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.

Перейти в Telegram
сегодня, в 19:44 +1
Другие статьи по темам
Событие
объект культурного наследияпамятник регионального значения
Место
ТулаТульская область
 

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
В России приняли закон для защиты граждан от телефонных мошенников
В России приняли закон для защиты граждан от телефонных мошенников
В Пролетарском округе трамвай сошёл с рельсов
В Пролетарском округе трамвай сошёл с рельсов
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2025 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.