Бывший Дворец культуры ТОЗ на ул. Демидовской признан объектом культурного наследия

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Сейчас в трёхэтажном здании, построенном в стиле конструктивизма, находится спортивный зал.

На официальном портале правовой информации Тульской области опубликованы приказы региональной инспекции по государственной охране культурного наследия о включении трёх объектов в перечень памятников регионального значения.

Это памятник Герою Советского Союза Саше Чекалину, установленный в 1958 году в сквере г. Чекалина Суворовского района, родной дом авиаконструктора В. М. Мясищева, расположенный по адресу: г. Ефремов, ул. Свердлова, 10, а также здание Дворца культуры ТОЗ на ул. Демидовской в Туле, в котором сейчас тренируются юные спортсмены.

Статус объекта культурного наследия регионального значения подразумевает специальный режим осуществления любой хозяйственной деятельности рядом с объектом, а также особый надзор за его состоянием и внешним видом.