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Нейрохирурги Ваныкинской больницы получили новое оборудование для операций на голове и позвоночнике
Фото минздрава по Тульской области.

Нейрохирурги Ваныкинской больницы получили новое оборудование для операций на голове и позвоночнике

Это электрический бор с насадками для краниотомии и транскраниальный доплер.

В нейрохирургическое отделение больницы скорой помощи имени Д. Я. Ваныкина поступило новое оборудование, приобретенное на средства регионального бюджета.

Новые бор и доплер расширили возможности врачей при операциях на головном и спинном мозге.

— Электрический бор позволяет проводить операции на черепе различной сложности и осуществлять микрохирургические вмешательства на позвоночнике. Транскраниальный доплер помогает нам оценивать кровоток в сосудах головного мозга и следить за состоянием пациента в процессе операции, что дает возможность выполнять более сложные и высокотехнологичные процедуры. Это, в свою очередь, увеличивает шансы на успешное лечение пациентов с тяжёлыми заболеваниями мозга, — рассказал заведующий нейрохирургическим отделением Константин Слемзин.

Нейрохирурги выполнили уже три операции с применением нового оборудования. В их числе — операция по удалению крупной опухоли головного мозга, которая прошла без осложнений.

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Тула

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