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В Дубенском районе завели дела о хищении земельных участков стоимостью свыше 3 млн рублей
Фото из архива Myslo.

В Дубенском районе завели дела о хищении земельных участков стоимостью свыше 3 млн рублей

Земли незаконно передали в собственность арендаторов без торгов.

В Дубенском районе прокуратура возбудила уголовные дела о хищении земельных участков стоимостью больше трех миллионов рублей.

Установлено, что с декабря 2021 года по декабрь 2023 года на основании ложных сведений о наличии капитальных строений на четырёх арендуемых участках общей площадью более 8 тысяч квадратных метров в селе Воскресенском.

Эти участки были незаконно переданы в собственность арендаторов без проведения торгов и по заниженной стоимости. Ущерб муниципальному бюджету составил свыше 3,2 миллиона рублей.

По результатам проверки прокуратура передала дело в следственные органы, которые возбудили четыре уголовных дела по факту мошенничества в крупном размере. 

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Автор:
сегодня, в 12:33 0
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