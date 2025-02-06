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Тест: узнаешь ли ты свой родной город на старой открытке?

Тест: узнаешь ли ты свой родной город на старой открытке?

Если хорошо подумать, то наша Тула почти не изменилась!

Это простой тест. Желаем удачного прохождения!

 

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