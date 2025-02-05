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Министр ЖКХ объяснил, почему Москва обходится без отключений горячей воды на профилактику, а Тульская область – нет

Министр ЖКХ объяснил, почему Москва обходится без отключений горячей воды на профилактику, а Тульская область – нет

Он пояснил при каком условии история с отключением воды летом останется в прошлом.

Сегодня на брифинге, посвященный итогам работы министерства ЖКХ Тульской области за 2024 год и планам на 2025 год руководитель ведомства Олег Дючков сообщил, что по поручению губернатора ведется работа по оптимизации сроков профилактических отключений горячей воды.

— В Москве система теплоснабжения устроены немного иначе, чем у нас. Потребители Москвы получают тепло от ТЭЦ. На них вопрос профилактических отключений решается немного по-другому.

По поручению губернатора ведется работа по оптимизации сроков профилактических отключений горячей воды. Но полностью их исключить нельзя, потому что, как и любые другие сложные технические системы, система горячего водоснабжения требует профилактики, ремонта и обслуживания. Она включает не только трубы, но и котлы и котельные. Мы стремимся к оптимизации.

Олег Дючков отметил, что 2 недели — это достаточный срок, необходимый для того, «чтобы провести все необходимые мероприятия».

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сегодня, в 19:41 −7
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