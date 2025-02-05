В Тульской области фиксируют единичные случаи бокавирусной инфекции

Фото Алексея Пирязева.

Чаще всего вспышки болезни происходят зимой и весной.

Бокавирус (HboV) — это вирус, вызывающий заболевания дыхательных путей, такие как насморк, воспаление уха, горла, гортани, бронхов и легких. Обычно болезнь протекает легко или умеренно тяжело.

Вирус встречается у 1,5–22% пациентов с респираторными инфекциями любого возраста и в любой стране, но чаще всего он поражает детей от 6 месяцев до 3 лет. Чаще всего вспышки болезни происходят зимой и весной, рассказали в региональном Роспотребнадзоре.

В Тульской области ежегодно фиксируются лишь отдельные случаи заражения бокавирусом.

Если у пациента ослаблен иммунитет или присоединилась другая инфекция, то болезнь может принять тяжелую форму с осложнениями, такими как затрудненное дыхание и судороги. Для диагностики используют методы генетического анализа, например, ПЦР-тесты.

Лечение бокавируса направлено на облегчение симптомов и зависит от тяжести заболевания. Специальных мер профилактики пока нет.