В Тульской области фиксируют единичные случаи бокавирусной инфекции

Бокавирус (HboV) — это вирус, вызывающий заболевания дыхательных путей, такие как насморк, воспаление уха, горла, гортани, бронхов и легких. Обычно болезнь протекает легко или умеренно тяжело.
Вирус встречается у 1,5–22% пациентов с респираторными инфекциями любого возраста и в любой стране, но чаще всего он поражает детей от 6 месяцев до 3 лет. Чаще всего вспышки болезни происходят зимой и весной, рассказали в региональном Роспотребнадзоре.
В Тульской области ежегодно фиксируются лишь отдельные случаи заражения бокавирусом.
Если у пациента ослаблен иммунитет или присоединилась другая инфекция, то болезнь может принять тяжелую форму с осложнениями, такими как затрудненное дыхание и судороги. Для диагностики используют методы генетического анализа, например, ПЦР-тесты.
Лечение бокавируса направлено на облегчение симптомов и зависит от тяжести заболевания. Специальных мер профилактики пока нет.