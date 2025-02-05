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Роспотребнадзор помог туляку вернуть больше 200 тысяч рублей за неустановленный забор
Фото: ru.freepik.com.

Роспотребнадзор помог туляку вернуть больше 200 тысяч рублей за неустановленный забор

Всего суд обязал подрядчика выплатить больше 315 тысяч рублей.

В мае 2024 года туляк заключил договор с компанией «М-Забор» на установку забора и заплатил им 199 995 рублей. Однако компания не начала работы к назначенному сроку — 6 июня 2024 года, поэтому заказчик отправил им претензию с требованием расторгнуть договор и вернуть деньги. Компания не ответила на претензию и не выполнила его просьбу.

Тогда управление Роспотребнадзора по Тульской области обратилось в суд, защищая интересы заказчика. Во время судебного процесса компания вернула заказчику 200 000 рублей.

Суд также обязал компанию заплатить заказчику неустойку в размере 199 995 рублей, штраф за отказ удовлетворить требования заказчика в сумме 104 997 рублей 50 копеек, компенсацию морального вреда в размере 10 000 рублей и почтовые расходы в размере 267 рублей 71 копейки. Всего компания должна выплатить туляку больше 315 000 рублей. 

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Автор:
сегодня, в 14:44 +1
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