Роспотребнадзор помог туляку вернуть больше 200 тысяч рублей за неустановленный забор

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В мае 2024 года туляк заключил договор с компанией «М-Забор» на установку забора и заплатил им 199 995 рублей. Однако компания не начала работы к назначенному сроку — 6 июня 2024 года, поэтому заказчик отправил им претензию с требованием расторгнуть договор и вернуть деньги. Компания не ответила на претензию и не выполнила его просьбу.

Тогда управление Роспотребнадзора по Тульской области обратилось в суд, защищая интересы заказчика. Во время судебного процесса компания вернула заказчику 200 000 рублей.

Суд также обязал компанию заплатить заказчику неустойку в размере 199 995 рублей, штраф за отказ удовлетворить требования заказчика в сумме 104 997 рублей 50 копеек, компенсацию морального вреда в размере 10 000 рублей и почтовые расходы в размере 267 рублей 71 копейки. Всего компания должна выплатить туляку больше 315 000 рублей.