Где в Туле не будет света 6 февраля

С 8.30 до 18.00 будут обесточены следующие дома:
- ул. Халтурина, 8, 10, 12, 6,
- ул. Демонстрации, 26, 7, 5,
- ул. Л. Толстого, 134,
- ул. Горсовета, 1-123 (нечётн.), 20-106 (чётн.),
- ул. Н. Островского, 2-22 (чётн.), 1-23 (нечётн.), 1а,
- 3-й пр-д Н. Островского, 2-14 (чётн.), 3-17 (нечётн.), 2-а,
- 1-й, 2-й проезды Н. Островского,
- ул. 1-я Криволученская 2-62 (нечётн.), 1-9 (чётн.),
- ул. Н. Руднева, 49, 50, 52, 54а, б, 62, 64
- ул. Станиславского,12, 14, 16, 18, 18а, 20,
- пр-т Ленина, 115-а, 115-б, 113,
- ул. Академика Павлова, 2,
- пос. Хомяково: Хомяковское шоссе, 2, 3-а, 5/4, 12, 10, 8, 6, 3, 14,
- ул. Фестивальная, 146, 144.