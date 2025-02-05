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Где в Туле не будет света 6 февраля

Где в Туле не будет света 6 февраля

Публикуем информацию от «Тулгорэлектросетей».

С 8.30 до 18.00 будут обесточены следующие дома:

  • ул. Халтурина, 8, 10, 12, 6,
  • ул. Демонстрации, 26, 7, 5,
  • ул. Л. Толстого, 134,
  • ул. Горсовета, 1-123 (нечётн.), 20-106 (чётн.),
  • ул. Н. Островского, 2-22 (чётн.), 1-23 (нечётн.), 1а,
  • 3-й пр-д Н. Островского, 2-14 (чётн.), 3-17 (нечётн.), 2-а,
  • 1-й, 2-й проезды Н. Островского,
  • ул. 1-я Криволученская 2-62 (нечётн.), 1-9 (чётн.),
  • ул. Н. Руднева, 49, 50, 52, 54а, б, 62, 64
  • ул. Станиславского,12, 14, 16, 18, 18а, 20,
  • пр-т Ленина, 115-а, 115-б, 113,
  • ул. Академика Павлова, 2,
  • пос. Хомяково: Хомяковское шоссе, 2, 3-а, 5/4, 12, 10, 8, 6, 3, 14,
  • ул. Фестивальная, 146, 144.

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