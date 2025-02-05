  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. Стартовал приём заявок на фестиваль-конкуср народной культуры «Тульский заиграй» - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
Стартовал приём заявок на фестиваль-конкурс народной культуры «Тульский заиграй»

Стартовал приём заявок на фестиваль-конкурс народной культуры «Тульский заиграй»

К участию приглашаются: фольклорные ансамбли, студии и семейные фольклорные коллективы.

Открыт прием заявок на X Всероссийский фестиваль-конкурс традиционной народной культуры «Тульский заиграй», который проводится с 3 февраля по 24 мая и включает в себя два конкурса: вокальный (первый тур – заочный, второй тур – очный) и конкурс «Заиграй» (очный).

К участию в фестивале-конкурсе приглашаются: фольклорные ансамбли, студии, семейные фольклорные коллективы. Возраст участников – от 14 лет. В вокальном конкурсе в каждой возрастной категории будут определены лауреаты I, II и III степеней. Они получат дипломы и сувениры, а лауреаты I степени – ещё и ценный подарок.

В конкурсе «Заиграй» определяется один победитель. Коллектив, набравший наибольшее количество баллов в состязаниях, будет награждён ценным подарком. Заявочная кампания продлится до 12 марта. Материалы от кандидатов принимаются на электронный адрес: [email protected].

Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.

Перейти в Telegram
сегодня, в 21:21 0
Другие статьи по темам
Событие
конкурс Заиграйфестиваль народной культурыТульский заиграй
Место
Тульская областьТула

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
Где в Туле не будет света 6 февраля
Где в Туле не будет света 6 февраля
Картины из фондов ТМИИ вошли в масштабную экспозицию в музее русского импрессионизма
Картины из фондов ТМИИ вошли в масштабную экспозицию в музее русского импрессионизма
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2025 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.