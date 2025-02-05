Стартовал приём заявок на фестиваль-конкурс народной культуры «Тульский заиграй»

Открыт прием заявок на X Всероссийский фестиваль-конкурс традиционной народной культуры «Тульский заиграй», который проводится с 3 февраля по 24 мая и включает в себя два конкурса: вокальный (первый тур – заочный, второй тур – очный) и конкурс «Заиграй» (очный).

К участию в фестивале-конкурсе приглашаются: фольклорные ансамбли, студии, семейные фольклорные коллективы. Возраст участников – от 14 лет. В вокальном конкурсе в каждой возрастной категории будут определены лауреаты I, II и III степеней. Они получат дипломы и сувениры, а лауреаты I степени – ещё и ценный подарок.

В конкурсе «Заиграй» определяется один победитель. Коллектив, набравший наибольшее количество баллов в состязаниях, будет награждён ценным подарком. Заявочная кампания продлится до 12 марта. Материалы от кандидатов принимаются на электронный адрес: [email protected].