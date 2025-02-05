Узловская администрация нарушила закон, разрешив водоканалу арендовать транспорт и недвижимость

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Чиновников пока просто предупредили.

В конце 2024 года власти Узловского района решили изменить виды деятельности местного водоканала, но забыли получить разрешение от антимонопольной службы, как того требует закон.

Предприятию разрешили заниматься брать в аренду недвижимость, легковые, грузовые автомобили, строительные машины и оборудование, обслуживать котельные и тепловые сети, хотя это запрещено без специального разрешения.

«В случае неисполнения требований антимонопольного органа в отношении администрации муниципального образования Узловский район будет возбуждено дело о нарушении закона о защите конкуренции», — отметили в ведомстве.