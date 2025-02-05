  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. Дворники и кассиры стали самыми дефицитными профессиями в Туле - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
Дворники и кассиры стали самыми дефицитными профессиями в Туле
Фото: ru.freepik.com.

Дворники и кассиры стали самыми дефицитными профессиями в Туле

Также в регионе остро не хватает автомехаников, сварщиков.

В январе 2025 года в Тульской области было не менее 46 дефицитных профессий, в первую пятёрку попали продавцы, дворники, зоотехники, врачи и повара, пекари, кондитеры, рассказали эксперты hh.ru. 

Наиболее жесткая конкуренция среди работодателей в регионе сложилась за продавцов-консультантов и продавцов-кассиров (на одну вакансию для них приходится лишь 0,6 резюме потенциальных кандидатов). 

Кроме того, остро не хватает автомехаников, сварщиков.

В целом по итогам января 2025 года в регионе сохраняется выраженный дефицит кадров — примерно три резюме на вакансию, и это даже при общероссийской тенденции на рост резюме в конце 2024 года и начале 2025 года. 

 

Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.

Перейти в Telegram
Автор:
сегодня, в 12:38 0
Другие статьи по темам
Место
Тульская область
Прочее
вакансии
 

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
В Алексине водитель на летней резине спровоцировал ДТП и попал в больницу
В Алексине водитель на летней резине спровоцировал ДТП и попал в больницу
«Бывший преследует, а полиция советует договориться»: как остановить сталкинг и домашнее насилие?
«Бывший преследует, а полиция советует договориться»: как остановить сталкинг и домашнее насилие?
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2025 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.