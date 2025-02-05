Дворники и кассиры стали самыми дефицитными профессиями в Туле

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Также в регионе остро не хватает автомехаников, сварщиков.

В январе 2025 года в Тульской области было не менее 46 дефицитных профессий, в первую пятёрку попали продавцы, дворники, зоотехники, врачи и повара, пекари, кондитеры, рассказали эксперты hh.ru.

Наиболее жесткая конкуренция среди работодателей в регионе сложилась за продавцов-консультантов и продавцов-кассиров (на одну вакансию для них приходится лишь 0,6 резюме потенциальных кандидатов).

Кроме того, остро не хватает автомехаников, сварщиков.

В целом по итогам января 2025 года в регионе сохраняется выраженный дефицит кадров — примерно три резюме на вакансию, и это даже при общероссийской тенденции на рост резюме в конце 2024 года и начале 2025 года.