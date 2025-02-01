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В выходные Землю накроет магнитная буря

В выходные Землю накроет магнитная буря

Самым опасным для метеозависимых людей станет суббота.

Земля в выходные окажется в зоне действия крупных корональных дыр, которые на днях были зафиксированы в магнитном поле Солнца. Они расположены прямо напротив Земли. В связи с этим скорость солнечного ветра выросла в два раза. По этой причине 1 и 2 февраля могут оказаться неспокойными для метеозависимых людей.

Резкое повышение геомагнитной активности началось в ночь на субботу — до 5 баллов (слабый шторм). Утихнет буря к 12:00, после чего до 15:00 магнитосфера сохранится возбужденной.

В воскресенье, 2 февраля, К-индекс снова приблизится к повышенным значениям, но достигнет всего лишь первого уровня.

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