Ежегодно в Тульской области диагностируют около 6500 случаев инсульта

Фото минздрава Тульской области.

Министр здравоохранения Тульской области Михаил Малишевский сообщил о значительном увеличении числа пациентов, попадающих в стационары в течение первых 4-5 часов после инсульта, благодаря своевременной диагностике и правильному лечению на ранних этапах. С 2020 года этот показатель вырос более чем на 25%, отметили в региональном минздраве.

За последние пять лет смертность от инсультов в регионе снизилась на 17%, что позволило сохранить тысячи жизней. Процент проведения тромболизиса (процедуры по восстановлению кровотока) при ишемических инсультах достигает 12% — одного из самых высоких показателей в стране.

Главный невролог региона Алексей Черкашин уточнил, что ежегодно в Тульской области фиксируется около 6 500 случаев инсульта, который остается одной из главных причин смертности в регионе. По его словам, каждый случай требует немедленной доставки пациента в больницу, так как даже минута промедления может привести к потере миллионов нервных клеток.

Для спасения пациентов с инсультом часто применяется тромболитическая терапия, которая позволяет растворить образовавшийся тромб. Однако иногда требуется проведение тромбоэкстракции или тромбоаспирации — малоинвазивных процедур, во время которых тромб удаляется хирургическим путем. За последний год количество таких операций в Тульской области утроилось, и в 2025 году планируется проводить до 150 подобных вмешательств в год.