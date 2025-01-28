За шесть лет в Тульской области обновили более 800 км дорог

Фото: пресс-служба правительства Тульской области

Самым протяженным объектом в 2021 году стала улица Октябрьская в Туле: здесь было отремонтировано порядка 5 км. Подрядчики не только обновили проезжую часть, но и обустроили элементы инфраструктуры, обеспечивающие безопасность движения. На региональных дорогах привели в порядок 76 объектов протяженностью порядка 600 км.

В 2022 году самым протяженным стал участок автомобильной дороги Тула-Белев. Обновили 32 км дорожного покрытия в Дубенском районе. Дорога связывает четыре района области и входит в опорную сеть региона. В 2024 году в Большой Туле отремонтировали 16-километровый участок.

Один из ключевых объектов –Восточный обход Тулы. В 2019-м началось строительство второй очереди с мостом и путепроводом. Были выполнены земляные работы на подходах к мосту и путепроводу, вынесены коммуникации, а также обустроена ливка и возведены сваи для строительства. Затем появился надземный перехода в районе Парка «Патриот» и Суворовского училища.

– В прошлом году нацпроект «Безопасные качественные дороги» был завершен. С 2025 он получил преемственность в новом национальном проекте «Инфраструктура для жизни». Работы по развитию и модернизации дорожной сети будут продолжены. Кроме того, особое внимание продолжат уделять безопасности дорожного движения, – сказал министр транспорта и дорожного хозяйства Тульской области Родион Дудник.