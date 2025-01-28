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Туляк просит ограничить заезд на газон на ул. Советской и высадить там деревья
Фото читателя.

Туляк просит ограничить заезд на газон на ул. Советской и высадить там деревья

«На это безобразие смотрят туристы».

В редакцию Myslo написал читатель с просьбой обратить внимание на ситуацию, которая каждый день происходит на ул. Советской. На газонах, расположенных возле Владимирской церкви, постоянно паркуются водители. 

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— Я пишу не с целью оштрафовать водителей, а чтобы привлечь внимание к проблеме. Это же самый центр, на это смотрят туристы! Предлагаю ограничить на этот газон заезд автомобилям и высадить деревья. С таким предложением я обратился к главе администрации Илье Беспалову, — рассказал наш читатель.

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А вы согласны с таким предложением? Пишите свое мнение в комментариях!

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