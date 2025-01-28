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Где в Туле не будет света 29 января

Где в Туле не будет света 29 января

«Тулгорэлектросети» сообщают о предстоящих работах.

Вот список адресов:

  • ул. Яснополянская, 4-50 (чётн.), 15-57 (нечётн.), 5, 7, 16-а,
  • ул. Белобородова, 1-17 (нечётн.), 7-а,
  • ул. Белоусова, 2-50 (чётн.), 11-27 (нечётн.), 4-а, 6-а, 15-а,
  • ул. Карбышева, 29-39 (нечётн.), 33-а,
  • ул. Белоусова, 54, 56, 60, 64, 64-а,
  • Школьный пр-д, 1-43 (нечётн.), 1-а,
  • Пос. Косая Гора, ул. Макаренко, 1-24,
  • Ул. Малиновая Засека, 8-61,
  • ул. Стрекаловская, 15-82,
  • ул. Вахрушева, 1-12,
  • пер. Вахрушева, 1-6,
  • ул. Некрасова, 1-24,
  • ул. Космонавтов, 1-23,
  • ул. Пирогова, 2-17,
  • ул. Маяковского, 1-41,
  • ул. Папанина, 1-36,
  • Орловское шоссе, 86-146 (чётн.), 61-85 (нечётн.),
  • ул. Черняховского, 26-55,
  • пер. Дачный, 1-12, 2-а, 3-а,
  • ул. Шахтерская, 11-27, 8, 42,
  • ул. Лейтейзена, 1,
  • ул. Сойфера, 5, 7, 8, 9, 12, 14,
  • Красноармейский пр-т, 8, 10, 12, 14,
  • ул. Ленина 12, 18,
  • ул. Марата, 182, 184,
  • ул. Баженова, 2,
  • ул. Кирова, 165,
  • ул. Кутузова, 1.

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