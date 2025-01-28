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В Тульской области на 101-м году жизни скончалась ветеран ВОВ Тамара Мосина
Фото Романа Попова.

В Тульской области на 101-м году жизни скончалась ветеран ВОВ Тамара Мосина

С каждым годом все меньше ветеранов стоят у обелисков в День Победы.

В Тёпло-Огарёвском районе ушла из жизни единственная участница Великой Отечественной войны Тамара Мосина. Об этом сообщил глава района Роман Попов. Несколько дней назад Тамара Николаевна отметила 100-летний юбилей.

«Вместе с Родиной она пережила тяжелые испытания, прошла Великую Отечественную войну от Смоленщины до Берлина, в послевоенные годы трудилась медицинской сестрой в Тепло-Огаревской районной больнице. Человек-эпоха. Человек-легенда», — написал на своей странице Попов. 

В июне 1941 года ей было всего 16 лет. Пройдя курсы медсестер, она не раздумывая ни минуты пошла на фронт. Пройдя с боями Белоруссию, Польшу, Восточную Пруссию, Победу она встретила в Германии. После войны более сорока лет проработала медицинской сестрой в Тёпло-Огарёвской районной больнице.

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Автор:
сегодня, в 11:35 0
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