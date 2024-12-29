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В Заречье перекладывают магистральный водовод

В Заречье перекладывают магистральный водовод

Завершается строительство трех участков водовода Обидимо-Упкинского водозабора, который снабжает водой около 120 тысяч жителей Зареченского округа.

Строительство идет по концессионному соглашению, которое было заключено между администрацией города Тулы, правительством Тульской области и АО «Тулаговодоканал» в октябре 2023 года.  

В ходе работ специалистам предстояло заменить 4 участка водовода общей протяженностью 25,1 км. На эти цели выделено 1,3 млрд рублей.

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На данный момент строительная готовность на трех участках водовода составляет почти 95 процентов. Проложено 22,5 км водопроводной трубы диаметром 700 мм. 
 
На объекте работают 22 единицы техники и около 50 рабочих подрядной организации. 

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К прокладке четвертого участка протяженностью 1,5 км подрядчик планирует приступить в 2025 году. Ввод в эксплуатацию всего водовода запланирован на 2025 год. 

 

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