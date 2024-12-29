В Заречье перекладывают магистральный водовод

Завершается строительство трех участков водовода Обидимо-Упкинского водозабора, который снабжает водой около 120 тысяч жителей Зареченского округа.

Строительство идет по концессионному соглашению, которое было заключено между администрацией города Тулы, правительством Тульской области и АО «Тулаговодоканал» в октябре 2023 года.

В ходе работ специалистам предстояло заменить 4 участка водовода общей протяженностью 25,1 км. На эти цели выделено 1,3 млрд рублей.

На данный момент строительная готовность на трех участках водовода составляет почти 95 процентов. Проложено 22,5 км водопроводной трубы диаметром 700 мм.



На объекте работают 22 единицы техники и около 50 рабочих подрядной организации.

К прокладке четвертого участка протяженностью 1,5 км подрядчик планирует приступить в 2025 году. Ввод в эксплуатацию всего водовода запланирован на 2025 год.