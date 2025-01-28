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В Тульской области подвели итоги участия в конкурсе «Большая перемена»
Фото: пресс-служба правительства Тульской области

В Тульской области подвели итоги участия в конкурсе «Большая перемена»

В Центре дополнительного образования детей состоялся региональный форум «Большая Перемена Создаёт Будущее».

В нём приняли участие члены региональной команды учащихся «Большой перемены», победители прошлогоднего конкурса, педагоги и наставники, представители «Движения первых».

По словам заместителя министра образования Тульской области Людмилы Сорокиной, по итогам работы в 2024 году тульская команда заняла 6 место в федеральном рейтинге.

– За пять лет более 20 тысяч школьников и студентов Тульской области стали участниками проекта «Большая перемена». Участие в конкурсе – это возможность изменить себя и мир вокруг себя, возможность увидеть нашу необъятную Родину. Желаю вам не останавливаться на достигнутом, продолжать движение и менять мир! – отметила замминистра.

Педагоги-наставники победителей Всероссийского конкурса «Большая перемена» и региональные лидеры движения «Большая Перемена» получили ведомственные награды. Кроме того, участники форума подвели итоги работы и обсудили планы на будущее.

 

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вчера, в 22:27 +1
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