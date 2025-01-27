Погода в Туле 28 января: до семи градусов тепла, местами туман

Фото Алексея Пирязева

Во вторник в Тульской области будет облачно с прояснениями. Преимущественно без осадков, местами туман, ветер юго-западный 4-9 м/с.

Температура ночью – от нуля до +5 градусов, днём – от +2 до +7. Атмосферное давление ниже нормы – 740-745 мм рт. ст.