Повар из Тулы пришла на кастинг в кулинарную битву Ивлева и Агзамова

Кулинарный поединок Константина Ивлева и Рената Агзамова на телеканале «Пятница!» продолжается. Главные шефы страны собирают команды поваров, чтобы найти среди них главный талант России.

Наша 33-летняя землячка Анастасия Плуталова принесла на кастинг в шоу Анастасия бриош с лососем под лимонным соусом голландез.

Если ее блюдо покорит жюри и Анастасия пройдет кастинг шефов, она окажется в команде одного из них. Работая с участниками, Ивлев и Агзамов будут передавать им свое мастерство и в конкурентной борьбе доказывать, чей авторитет круче. В каждом раунде после приготовления блюд Ивлев и Агзамов будут избавляться от самых слабых кулинаров в своих командах. Победит тот шеф, чей ученик останется в финале и выиграет поединок.

Пройдет ли тулячка кастинг, станет известно 27 января в 19.00 в выпуске «Битвы шефов».