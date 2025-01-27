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Повар из Тулы пришла на кастинг в кулинарную битву Ивлева и Агзамова

Повар из Тулы пришла на кастинг в кулинарную битву Ивлева и Агзамова

33-летняя Анастасия Плуталова оказалась в числе участников кастинга четвертого сезона проекта «Битва шефов».

Кулинарный поединок Константина Ивлева и Рената Агзамова на телеканале «Пятница!» продолжается. Главные шефы страны собирают команды поваров, чтобы найти среди них главный талант России. 

Наша 33-летняя землячка Анастасия Плуталова принесла на кастинг в шоу Анастасия бриош с лососем под лимонным соусом голландез.

Если ее блюдо покорит жюри и Анастасия пройдет кастинг шефов, она окажется в команде одного из них. Работая с участниками, Ивлев и Агзамов будут передавать им свое мастерство и в конкурентной борьбе доказывать, чей авторитет круче. В каждом раунде после приготовления блюд Ивлев и Агзамов будут избавляться от самых слабых кулинаров в своих командах. Победит тот шеф, чей ученик останется в финале и выиграет поединок.

Пройдет ли тулячка кастинг, станет известно 27 января в 19.00 в выпуске «Битвы шефов».

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