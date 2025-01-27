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Автослесарь из Тульской области выиграл в лотерее 5 млн рублей
Фото «Национальная лотерея».

Автослесарь из Тульской области выиграл в лотерее 5 млн рублей

Выигрыш он намерен потратить на подарки и путешествие.

Автослесарь из Тульской области выиграл суперприз онлайн-лотереи — 5 миллионов рублей. Об этом сообщили в пресс-службе бренда всероссийских государственных лотерей, организованных Минфином России, «Национальная Лотерея».

«Я сидел на работе. День был спокойный, делать особо нечего. Вспомнил про лотерею и решил купить пять билетов, просто выбрал функцию быстрой игры. А потом приходит СМС: „Вы выиграли“. Я открыл, проверил в приложении, и там все числа совпали. Глазам своим не поверил!» — делится историей победы счастливчик. Он добавляет, что при покупке билетов специально не выбирает числа, потому что убеждён: лотерея — дело фортуны.

Когда мужчина получил оповещение о выигрыше 5 миллионов рублей, ему казалось, что это сон: «Первые несколько дней не верилось, потом стал в себя приходить, но никому ничего не говорил о выигрыше». Сумму мужчина планирует потратить на путешествие с семьей и подарки семье. 

«Не думайте, что выигрывают только фейковые люди. Выиграть реально. Видимо, мне в этот день фортуна улыбнулась. Самое главное — пробуйте», — отметил новоиспеченный миллионер.

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Автор:
сегодня, в 11:00 −3
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