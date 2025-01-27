Общественники осмотрели место строительства веломаршрута «Лев Толстой»

Фото: Общественная палата Тульской области

Член Общественной палаты Тульской области Ярослав Муравский и представитель Общественного совета при региональном Минтрансе Артем Замотин вместе с главным архитектором проекта веломаршрут «Лев Толстой» Сергеем Бортулевым побывали на месте строительства второй очереди веломаршрута.

Общественники прошли по трассе, оценили проблемные места и варианты их обхода, а также дальнейшее развитие маршрута и предполагаемые сроки начала строительства второй очереди.

– Будущий участок маршрута от поворота на ул. Маргелова до мемориала героям-энергетикам довольно сложный, очень много «неудобных» мест, но при грамотном подходе и взаимодействии администрации Тулы, подрядных организаций, представителей архитектурной мастерской и общественности всё получится, – отметил Ярослав Муравский.

Часть веломаршрута, соединяющая тульские парки – Центральный и Платоновский – уже построена. Ожидается, что в ходе строительства второй очереди велохайвей «Лев Толстой» дойдёт до Ясной Поляны.