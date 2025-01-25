Илья Беспалов: «Молодежный центр на Одоевском шоссе стал местом притяжения»

Фото пресс-службы администрации Тулы.

Илья Беспалов осмотрел открывшееся после капитального ремонта здание, посетил работающие площадки, мастер-классы и интерактивы молодежного центра.

Капитальный ремонт здания молодежного центра «Родина» на Одоевском шоссе проведен по нацпроекту «Образование». Подрядчик зашел на объект в июне 2024-го и уже в конце года было готово абсолютно новое молодежное пространство. От здания бывшего кинотеатра остались только стены.

Здесь полностью заменены инженерные коммуникации, проведены внутренние отделочные работы, отремонтированы фасад здания, входная группа и кровля, закуплены современное оборудование и мебель.

В молодежном центре обустроены аудитория для проведения совещаний и встреч (онлайн и офлайн), концертный зал на 200 мест, мобильная зона для творчества, фотостудия для фото- и видеосъемки, арт-пространство для проведения художественных мастер-классов, зона фудкорта и многое другое. Все пространства обеспечены высокоскоростным интернетом.

По поручению Ильи Беспалова прорабатывается вопрос по благоустройству прилегающей территории, запланированы работы по ее ограждению.

— Объект очень важен не только для крупного микрорайона Мясново, но и в целом Тулы. Как мы видим, он уже стал центром притяжения молодежи. Здесь молодые люди могут общаться, создавать новые проекты, развивать социальные инициативы, — отметил глава администрации.

В честь Дня студента в молодежном центре прошло торжественное награждение именных стипендиатов. Илья Беспалов поздравил студентов высших и средних профессиональных учебных заведений с праздником и вручил стипендии молодым людям, добившимся отличных результатов в учебе, спорте, творческой деятельности. Напомним, такие стипендии администрация города Тулы выплачивает уже в течение нескольких лет.

40 молодых людей были награждены дипломами именного стипендиата администрации города Тулы и сертификатом на получение именной стипендии. В 2025 году размер выплачиваемой именной стипендии составил для обучающихся общеобразовательных организаций 8 000 руб., студентов средних профессиональных учебных заведений — 10 000 руб., студентов вузов — 12 000 руб.