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В Туле на улице Карпинского загорелся частный дом
Фото очевидца.

В Туле на улице Карпинского загорелся частный дом

Открытое пламя пожарные уже потушили.

Сообщение о возгорании в частном доме на улице Карпинского в Туле поступило в 15.06. В данный момент на месте работают 5 расчетов, 15 человек личного состава от МЧС России.

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Горит двухэтажный дом на двух хозяев. Предварительно пострадавших нет.

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