В Туле на улице Карпинского загорелся частный дом

Фото очевидца.

Сообщение о возгорании в частном доме на улице Карпинского в Туле поступило в 15.06. В данный момент на месте работают 5 расчетов, 15 человек личного состава от МЧС России.

Горит двухэтажный дом на двух хозяев. Предварительно пострадавших нет.