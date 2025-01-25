В Туле на улице Карпинского загорелся частный дом

Сообщение о возгорании в частном доме на улице Карпинского в Туле поступило в 15.06. В данный момент на месте работают 5 расчетов, 15 человек личного состава от МЧС России.
Горит двухэтажный дом на двух хозяев. Предварительно пострадавших нет.
Открытое пламя пожарные уже потушили.
Сообщение о возгорании в частном доме на улице Карпинского в Туле поступило в 15.06. В данный момент на месте работают 5 расчетов, 15 человек личного состава от МЧС России.
Горит двухэтажный дом на двух хозяев. Предварительно пострадавших нет.
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