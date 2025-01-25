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650-летие Куликовской битвы: в Епифани формируется комплексный план развития исторической территории
Фото пресс-службы правительства Тульской области.

650-летие Куликовской битвы: в Епифани формируется комплексный план развития исторической территории

Состоялось выездное совещание рабочей группы под руководством заместителя председателя Правительства Тульской области Ольги Гремяковой.

Главной темой совещания стало развитие поселка Епифань Кимовского района. Он расположен в непосредственной близости от первого ратного поля Руси — Куликова поля. Участники группы побывали в подразделениях музея-заповедника «Куликово поле»: Музее Купеческого быта, Доме купца Пучкова, реставрируемых «Доме Молчановых» и «Городской управе». Также они посетили религиозные объекты, расположенные в исторической части Епифани.

Ольга Гремякова подчеркнула высокую значимость сохранения культурно-исторического наследия. Жители Епифани включены в вопросы развития территории. В настоящее время разработаны предложения по фасадным решениям зданий и благоустройству ряда общественных пространств поселения.

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— Куликовский кластер активно наращивает туристическую привлекательность. К 2030 году он будет принимать десятки тысяч гостей. По поручению Губернатора Дмитрия Вячеславовича Миляева будут созданы все необходимые условия для обеспечения развития туристской инфраструктуры и исторических объектов, — отметила Ольга Гремякова.

Заместитель председателя правительства Тульской области обратила внимание, что подготовка к юбилейной дате в регионе ведется в разных направлениях. Помимо реставрации объектов культурного наследия, это капитальный ремонт учреждений культуры, благоустройство дорог и территорий, а также культурно-просветительские мероприятия. Ход реализации работ находится на личном контроле главы региона.


По результатам выездного совещания было принято решение о необходимости формирования единого дизайн-кода территории, включающего создание арт-объектов, малых архитектурных форм, а также перспективном расширении туристических маршрутов. Данные меры будут направлены на обеспечение роста туристической привлекательности Куликовского кластера и Тульской области в целом.

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