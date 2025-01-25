650-летие Куликовской битвы: в Епифани формируется комплексный план развития исторической территории

Фото пресс-службы правительства Тульской области.

Главной темой совещания стало развитие поселка Епифань Кимовского района. Он расположен в непосредственной близости от первого ратного поля Руси — Куликова поля. Участники группы побывали в подразделениях музея-заповедника «Куликово поле»: Музее Купеческого быта, Доме купца Пучкова, реставрируемых «Доме Молчановых» и «Городской управе». Также они посетили религиозные объекты, расположенные в исторической части Епифани.

Ольга Гремякова подчеркнула высокую значимость сохранения культурно-исторического наследия. Жители Епифани включены в вопросы развития территории. В настоящее время разработаны предложения по фасадным решениям зданий и благоустройству ряда общественных пространств поселения.

— Куликовский кластер активно наращивает туристическую привлекательность. К 2030 году он будет принимать десятки тысяч гостей. По поручению Губернатора Дмитрия Вячеславовича Миляева будут созданы все необходимые условия для обеспечения развития туристской инфраструктуры и исторических объектов, — отметила Ольга Гремякова.

Заместитель председателя правительства Тульской области обратила внимание, что подготовка к юбилейной дате в регионе ведется в разных направлениях. Помимо реставрации объектов культурного наследия, это капитальный ремонт учреждений культуры, благоустройство дорог и территорий, а также культурно-просветительские мероприятия. Ход реализации работ находится на личном контроле главы региона.



По результатам выездного совещания было принято решение о необходимости формирования единого дизайн-кода территории, включающего создание арт-объектов, малых архитектурных форм, а также перспективном расширении туристических маршрутов. Данные меры будут направлены на обеспечение роста туристической привлекательности Куликовского кластера и Тульской области в целом.