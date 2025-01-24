Дмитрия Ярцева наградили за помощь участникам СВО и жителям новых регионов

Фото Дмитрия Ярцева.

Министр внутренней политики сообщил о награде на своей странице в соцсетях.

Накануне, 23 января, в Москве, в Музее Победы, прошла торжественная церемония награждения лауреатов Всероссийской премии добрых дел «Сможем вместе победить».

Команда из Тульской области была удостоена награды в номинации «Помощь участникам СВО и жителям новых регионов». О награде рассказал министр внутренней политики Тульской области Дмитрий Ярцев.

По словам Ярцева, в регионе действует более 70 региональных мер поддержки, а на регулярной основе направляется дополнительная помощь военнослужащим.

Уже третий год ведутся восстановительные работы на подшефной территории, где проведена реконструкция школ, детских садов, 21 многоквартирного дома, храмов и дворовых территорий. В планах на 2026–2030 годы — строительство ФОКа, трех детских садов и общественных пространств.

«Я хочу поблагодарить всех туляков за оказанную помощь нашему фронту и за общий вклад в нашу победу! Благодаря поддержке друг друга мы уверенно движемся вперед!» — отметил министр.

Напомним, по поручению главы региона 1 декабря очередную партию грузов отправили в Курскую область. Сопровождали груз министр внутренней политики Тульской области Дмитрий Ярцев и главред «Слободы» и Myslo Татьяна Алексеева. Посмотреть репортаж Myslo можно по ссылке.