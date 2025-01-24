Дмитрия Ярцева наградили за помощь участникам СВО и жителям новых регионов

Накануне, 23 января, в Москве, в Музее Победы, прошла торжественная церемония награждения лауреатов Всероссийской премии добрых дел «Сможем вместе победить».
Команда из Тульской области была удостоена награды в номинации «Помощь участникам СВО и жителям новых регионов». О награде рассказал министр внутренней политики Тульской области Дмитрий Ярцев.
«Я хочу поблагодарить всех туляков за оказанную помощь нашему фронту и за общий вклад в нашу победу! Благодаря поддержке друг друга мы уверенно движемся вперед!» — отметил министр.
Напомним, по поручению главы региона 1 декабря очередную партию грузов отправили в Курскую область. Сопровождали груз министр внутренней политики Тульской области Дмитрий Ярцев и главред «Слободы» и Myslo Татьяна Алексеева. Посмотреть репортаж Myslo можно по ссылке.