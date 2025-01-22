Угрожая огромным ножом, мигрант угнал у туляка иномарку

Автоугонщик был задержан уже через пару часов.

В дежурную часть отдела полиции «Привокзальный» УМВД России по Туле поступило сообщение от 39-летнего местного жителя о том, что неизвестный на улице Кабакова, угрожая ножом, завладел его автомобилем Hyundai Elantra 2014 года выпуска.

«Опасаясь за свою жизнь, владелец вышел из заведённой машины, после чего злоумышленник сел за руль и скрылся на транспортном средстве в неизвестном направлении», — сообщает пресс-служба УМВД России по Тульской области.

Была составлена ориентировка на подозреваемого и угнанную иномарку. При проведении комплекса оперативно-розыскных мероприятий, в ходе которых вводился план «Перехват», мужчина в течение нескольких часов был задержан сотрудниками Госавтоинспекции в районе перекрёстка проспекта Ленина и улицы Мира областного центра.

Оперативниками уголовного розыска была установлена личность злоумышленника. Им оказался 32-летний уроженец одного из государств ближнего зарубежья.

Следователем отдела полиции «Привокзальный» УМВД России по г. Туле возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 166 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Подозреваемый сначала заявил, что не угонял машину, а выполнял просьбу ее владельца «перегнать ее в другое место и там просто оставить». Но вину в противоправных действиях признал.

В настоящее время устанавливаются мотивы и все обстоятельства совершённого деяния. Решается вопрос об избрании мужчине меры пресечения в виде заключения под стражу.