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В Тульской области участникам СВО будут оказывать медпомощь в приоритетном порядке
Фото: пресс-служба правительства Тульской области

В Тульской области участникам СВО будут оказывать медпомощь в приоритетном порядке

Кроме того, участники спецоперации смогут без очереди получать медицинские изделия и лекарства.

Порядок взаимодействия регионального минздрава, территориального фонда ОМС и Тульского филиала фонда «Защитники Отечества» по вопросам оказания медицинской помощи участникам СВО обсудили на совещании под руководством зампреда правительства Тульской области Дмитрия Маркова.

На федеральном уровне уже утвержден новый порядок оказания медпомощи ветеранам боевых действий и участникам спецоперации. В программе госгарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2025-2027 годы помощь этой категории пациентов выделена в отдельный раздел.

 – Программа включает расширенную диспансеризацию, высокотехнологичную помощь, медицинскую реабилитацию и санаторно-курортное лечение. В поликлиниках за участниками СВО будет закреплен отдельный специалист, который обеспечит оперативную запись к врачам в удобное для пациента время, – сообщил Дмитрий Марков.

Для маломобильных ветеранов и тех, кто получает паллиативную помощь, медицинское сопровождение будет организовано на дому специальными медбригадами. Кроме того, участники спецоперации смогут без очереди получать медицинские изделия и лекарства. 

Руководитель Тульского филиала фонда «Защитники Отечества» Анна Домченко сообщила, что фонд будет активно содействовать направлению своих подопечных на диспансеризацию и лечение. Подробную информацию обо всех мерах поддержки участников СВО можно найти здесь.

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