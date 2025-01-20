В Тульской области за неполных четыре месяца закрылись 73 «наливайки»

Новая норма вступила в силу 1 октября прошлого года. Время продажи для «наливаек» было установлено по аналогии с розничными магазинами: в рабочие дни с 14.00 до 22.00, в выходные и нерабочие праздничные дни с 12.00 до 22.00 часов.

Губернатор Дмитрий Миляев в своём телеграм-канале отметил, что до вступления этого закона в силу 108 точек общепита работали в жилых домах с 9.00 до 23.00, а некоторые и вовсе круглосуточно. По итогам мониторинга по состоянию на конец 2024 года 73 таких заведения прекратили свою деятельность в МКД, а 35 - сменили режим работы.

Глава региона поручил рассмотреть возможность включения объектов общественного питания, расположенных в многоэтажках, в маршруты патрулирования сотрудниками полиции, а также продолжить работу по привлечению к административной ответственности организаций, нарушающих требования законодательства.