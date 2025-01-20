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В Тульской области за неполных четыре месяца закрылись 73 «наливайки»

В Тульской области за неполных четыре месяца закрылись 73 «наливайки»

Таков промежуточный итог работы регионального закона, ограничивающего продажу алкоголя в заведениях общепита, расположенных в многоквартирных домах.

Новая норма вступила в силу 1 октября прошлого года. Время продажи для «наливаек» было установлено по аналогии с розничными магазинами: в рабочие дни с 14.00 до 22.00, в выходные и нерабочие праздничные дни с 12.00 до 22.00 часов. 

Губернатор Дмитрий Миляев в своём телеграм-канале отметил, что до вступления этого закона в силу 108 точек общепита работали в жилых домах с 9.00 до 23.00, а некоторые и вовсе круглосуточно. По итогам мониторинга по состоянию на конец 2024 года 73 таких заведения прекратили свою деятельность в МКД, а 35 - сменили режим работы.

Глава региона поручил рассмотреть возможность включения объектов общественного питания, расположенных в многоэтажках, в маршруты патрулирования сотрудниками полиции, а также продолжить работу по привлечению к административной ответственности организаций, нарушающих требования законодательства.

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вчера, в 21:21 +3
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