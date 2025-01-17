  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. В Тульскую область приедут еще 80 школьников из ДНР - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
В Тульскую область приедут еще 80 школьников из ДНР
Фото правительства Тульской области.

В Тульскую область приедут еще 80 школьников из ДНР

Для детей организуют насыщенную экскурсионную программу.

Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев посетил базу отдыха в Алексине, куда накануне вечером прибыли 60 школьников из Горловки Донецкой Народной Республики (ДНР).

Глава региона передал ребятам подарки с традиционными тульскими сладостями, а также пригласил посетить учреждения культуры областного центра и Губернский каток.

— До вас у нас в гостях в Тульской области были ваши товарищи, и я слышал, что всем понравилось отдыхать здесь. Наши социальные партнеры организуют прием на высоком уровне. На базе отдыха есть чем заняться. Проводите время активно и интересно, — сказал Дмитрий Миляев.

По поручению главы региона для детей организована насыщенная экскурсионная и познавательная программа. Первая группа ребят уже отдохнула в регионе на новогодних каникулах. 18 января в один из тульских лагерей прибудет еще одна группа из 80 детей.

 

Главные новости за день в нашем паблике ВКонтакте

Перейти во ВКонтакте
Автор:
сегодня, в 10:21 0
Другие статьи по темам
Место
Тульская область
Прочее
школьникиДНРАлексин

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
Женщина с ребенком пострадали в ДТП с тремя иномарками под Тулой
Женщина с ребенком пострадали в ДТП с тремя иномарками под Тулой
В Новомосковске за поджог квартиры психопат отправится на принудительное лечение
В Новомосковске за поджог квартиры психопат отправится на принудительное лечение
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2025 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.