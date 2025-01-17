В Тульскую область приедут еще 80 школьников из ДНР

Фото правительства Тульской области.

Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев посетил базу отдыха в Алексине, куда накануне вечером прибыли 60 школьников из Горловки Донецкой Народной Республики (ДНР).



Глава региона передал ребятам подарки с традиционными тульскими сладостями, а также пригласил посетить учреждения культуры областного центра и Губернский каток.

— До вас у нас в гостях в Тульской области были ваши товарищи, и я слышал, что всем понравилось отдыхать здесь. Наши социальные партнеры организуют прием на высоком уровне. На базе отдыха есть чем заняться. Проводите время активно и интересно, — сказал Дмитрий Миляев.

По поручению главы региона для детей организована насыщенная экскурсионная и познавательная программа. Первая группа ребят уже отдохнула в регионе на новогодних каникулах. 18 января в один из тульских лагерей прибудет еще одна группа из 80 детей.



