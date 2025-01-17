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Женщина с ребенком пострадали в ДТП с тремя иномарками под Тулой
Фото Госавтоинспекции Тульской области.

Женщина с ребенком пострадали в ДТП с тремя иномарками под Тулой

К счастью, обошлось без госпитализации.

Авария случилась 16 января в 17.22 на 170-м километре автодороги М-2 «Крым» Ленинского района. 32-летний мужчина за рулем Lexus не справился с управлением и влетел сначала в попутный Renault Logan, затем на встречке в Renault SR. 

В результате ДТП различные травмы получили пассажиры последней иномарки: 40-летняя женщина и 9-летняя девочка. После оказания медицинской помощи отпущены.

В момент ДТП ребенок находился в автомобиле на заднем пассажирском сиденье в детском удерживающем устройстве (бустер), в результате чего получил незначительные травмы, сообщили в региональной Госавтоинспекции. 

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Автор:
сегодня, в 10:42 0
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