Женщина с ребенком пострадали в ДТП с тремя иномарками под Тулой

Фото Госавтоинспекции Тульской области.

Авария случилась 16 января в 17.22 на 170-м километре автодороги М-2 «Крым» Ленинского района. 32-летний мужчина за рулем Lexus не справился с управлением и влетел сначала в попутный Renault Logan, затем на встречке в Renault SR.

В результате ДТП различные травмы получили пассажиры последней иномарки: 40-летняя женщина и 9-летняя девочка. После оказания медицинской помощи отпущены.

В момент ДТП ребенок находился в автомобиле на заднем пассажирском сиденье в детском удерживающем устройстве (бустер), в результате чего получил незначительные травмы, сообщили в региональной Госавтоинспекции.