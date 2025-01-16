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На Осиновой Горе построят новые ЖК, три детсада и школу
Изображение yandex.ru/maps

На Осиновой Горе построят новые ЖК, три детсада и школу

О работе механизма комплексного развития территорий в Тульской области рассказал зампред правительства – глава МИЗО Игорь Казенный.

По словам Казенного, механизм комплексного развития территорий позволит планомерно и сбалансировано развивать, в том числе застроенные территории.

— В конце 2024 года заключен договор комплексного развития территории по инициативе правообладателя площадки в районе села Осиновая Гора в Туле, — сообщил министр. — Здесь планируется строительство более 347 тыс. кв. м жилья, трех детских садов и школы.

Также в проработке — четыре площадки в Туле, которые предполагают расселение 10 аварийных домов общей площадью 4029 кв. м. Кроме этого, на территориях других муниципальных образований Тульской области расположено 14 площадок под комплексное развитие территорий.

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