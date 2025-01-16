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С кем сыграет тульский «Арсенал» на сборах в Турции: расписание матчей
Фото Алексея Пирязева

С кем сыграет тульский «Арсенал» на сборах в Турции: расписание матчей

Тренироваться и совершенствовать своё мастерство футболисты начнут 25 января.

Пресс-служба ПФК «Арсенал» опубликовала таблицу матчей, которые пройдут в рамках учебно-тренировочных сборов в Турции.

В первом контрольном матче туляки сыграют с софийским «Локомотивом», 3 февраля пройдёт встреча с «Ахматом», а 7 – с «Ленинградцем».

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Третий сбор стартует 15 февраля – оружейники сыграют с «Челябинском», а также с «Арсеналом» из казахстанского Актобе. Заключительные матчи сборов пройдут 21 февраля – с «Факелом» и «Бунёдкором».

За ходом игр можно будет следить в официальных интернет-сообществах тульского клуба.

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