С кем сыграет тульский «Арсенал» на сборах в Турции: расписание матчей

Фото Алексея Пирязева

Пресс-служба ПФК «Арсенал» опубликовала таблицу матчей, которые пройдут в рамках учебно-тренировочных сборов в Турции.

В первом контрольном матче туляки сыграют с софийским «Локомотивом», 3 февраля пройдёт встреча с «Ахматом», а 7 – с «Ленинградцем».

Третий сбор стартует 15 февраля – оружейники сыграют с «Челябинском», а также с «Арсеналом» из казахстанского Актобе. Заключительные матчи сборов пройдут 21 февраля – с «Факелом» и «Бунёдкором».

За ходом игр можно будет следить в официальных интернет-сообществах тульского клуба.