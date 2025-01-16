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Трамваи на улице Советской столкнулись из-за лопнувшего рельса
Фото Алексея Пирязева и Дмитрия Дзюбина.

Трамваи на улице Советской столкнулись из-за лопнувшего рельса

Полностью пути на этом участке отремонтируют в течение недели.

После столкновения трамваев на ул. Советской сотрудники Тулгорэлектротранса ремонтировали рельсы. Myslo запросил комментарий администрации города.

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Фото канала «Тула. Жесть».

По информации МКП «Тулгорэлектротранс», из-за излома рельса в стыковом соединении один из трамваев сошел с путей, что привело к столкновению с движущимся навстречу вагоном.

— Пострадавших нет. После схода вагон поставили на рельсы. Произведен ремонт стыкового соединения рельса. Для этого участок межрельсового асфальтового покрытия был разобран, — прокомментировали в компании. — На данный момент он засыпан, в течение недели планируется его полное восстановление. Движение трамваев осуществляется по установленным маршрутам. Поврежденные вагоны направлены в депо для проведения ремонта.

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Качество трамвайных рельсов на разных участках улицы Советской вызывает вопросы у горожан уже около месяца. Вот что пишут туляки в соцсетях:

— Сегодня ехали в трамвае по улице Пролетарской и улице Советской возле Гостиного двора. Что происходит с трамвайными путями в центре города? Как по таким рельсам можно вообще пускать трамваи? Он едет как по камням. Сегодня видел, как машина наехала на рельсы в районе цирка и они поднялись на уровень с машиной. Это небезопасно как для пассажиров общественного транспорта, так и для водителей автомобилей. Кто-то может там просто оставить колёса, а кого-то может и проткнуть насквозь прямо в машине, как в фильме «Пункт назначения»! Это что, шутки? Есть у нас в городе какие-нибудь органы, которые занимаются проверкой рельсового полотна? Беспредел какой-то творится. Администрация города, прошу принять меры. Для начала отправьте туда людей для осмотра, потом пусть прокатятся в трамвае по этим улицам и оценят качество пассажирских перевозок компании «Тулгорэлектротранс».

В другом паблике — фотографии:

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— Беда с рельсами. Аккуратнее там! Тула, ул. Советская, перед мостом, если ехать в сторону Пролетарки. Снято 13 января, в 11.56.

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сегодня, в 15:55 +2
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