Тульских водителей предупредили об ухудшении погодных условий

Фото Артема Жильцова.

По прогнозу Тульского центра гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 16 января с 21.00 в регионе ожидается мокрый снег, мороз, на дорогах — гололедица. Порывы ветра могут составить до 12 м/с. Непогода задержится на сутки.

В Госавтоинспекции предупредили, что из-за ухудшения погодных условий возможно осложнение дорожно-транспортной обстановки. Автомобилистам рекомендовали быть крайне внимательными и аккуратными на дороге, неукоснительно соблюдать правила дорожного движения, избегать резких маневров и торможений, которые могут привести к аварии.

Особо опасными для автолюбителей станут дороги вне населенных пунктов. Также повышенное внимание необходимо в местах возможного появления пешеходов: перед пешеходными переходами, остановками общественного транспорта и перекрестками.

Экипажи ДПС Госавтоинспекции Тульской области, находящиеся на маршруте патрулирования, готовы в любой момент оказать помощь участникам дорожного движения. Вы можете обращаться по телефонам: