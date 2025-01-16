Тульских водителей предупредили об ухудшении погодных условий

По прогнозу Тульского центра гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 16 января с 21.00 в регионе ожидается мокрый снег, мороз, на дорогах — гололедица. Порывы ветра могут составить до 12 м/с. Непогода задержится на сутки.
В Госавтоинспекции предупредили, что из-за ухудшения погодных условий возможно осложнение дорожно-транспортной обстановки. Автомобилистам рекомендовали быть крайне внимательными и аккуратными на дороге, неукоснительно соблюдать правила дорожного движения, избегать резких маневров и торможений, которые могут привести к аварии.
Особо опасными для автолюбителей станут дороги вне населенных пунктов. Также повышенное внимание необходимо в местах возможного появления пешеходов: перед пешеходными переходами, остановками общественного транспорта и перекрестками.
Экипажи ДПС Госавтоинспекции Тульской области, находящиеся на маршруте патрулирования, готовы в любой момент оказать помощь участникам дорожного движения. Вы можете обращаться по телефонам:
- телефоны дежурной части ОБ ДПС Госавтоинспекции по г. Туле: 32-95-40 или 32-95-42,
- телефон дежурной части ОБ ДПС Госавтоинспекции по Тульской области (М-2 «Крым» и М-4 «Дон»): 32-32-53 или 32-32-54,
- для связи через Telegram: +7 999 374-36-13,
- телеграм-канал «Сообщи о гололеде»: +7 999 347-05-98.