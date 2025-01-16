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В 2024 году в Тульской области на свет появилась 81 пара двойняшек
Фото минздрава Тульской области.

В 2024 году в Тульской области на свет появилась 81 пара двойняшек

Всех новорожденных приняли врачи перинатального центра.

В Тульской области в 2024 году родилась 81 пара двойняшек. Всех новорожденных двойняшек приняли врачи областного перинатального центра: многоплодная беременность требует особого контроля со стороны медицинских специалистов. 

Благодаря работе ситуационного центра врачи оперативно отслеживают качество ведения женщин с многоплодной беременностью в любом населенном пункте региона. При необходимости к женщине выезжает медицинская бригада в составе акушера-гинеколога и анестезиолога-реаниматолога, рассказали в региональном минздраве.

Напомним, с начала 2025 года в Тульской области на свет появилось 159 детей. Чаще всего малышей называли Анна, Роман, Ева, Тимофей, Таисия, Макар.

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Автор:
сегодня, в 15:35 0
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