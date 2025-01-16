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С начала декабря в Туле ГАИ оштрафовала больше 100 курьеров
Фото Госавтоинспекции Тульской области.

С начала декабря в Туле ГАИ оштрафовала больше 100 курьеров

За этот период с ними случилось три аварии.

Сейчас курьеры все чаще используют для работы велосипеды, электросамокаты, но многие забывают о правилах безопасного движения на дорогах.

В Туле с начала декабря 2024 года сотрудники Госавтоинспекции выявили больше 100 административных правонарушений, совершенными курьерами служб доставки. Всех нарушителей привлекли к административной ответственности. 

Кроме того, за указанный период времени с курьерами произошло три ДТП. Причиной таких аварий является нарушение правил пересечения проезжей части дороги (не спешившись), сообщили в региональном ведомстве. 

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Автор:
сегодня, в 12:21 +1
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