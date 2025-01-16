В Тульской области Роспотребнадзор забраковал 8,4 тонны некачественных продуктов

Фото Роспотребнадзора Тульской области.

За год суд закрыл 62 объекта на срок от 10 до 90 дней.

Управление Роспотребнадзора по Тульской области продолжает контролировать качество и безопасность продуктов питания в регионе. После выявления случаев продажи продуктов, не соответствующих стандартам, приостановлено действие 33 сертификатов соответствия для такой продукции, а еще 14 сертификатов отменены.

Кроме того, было забраковано 594 партии продуктов общим весом 8,4 тонны из-за отсутствия маркировки, истечения срока годности или неполного пакета документов. В забракованной продукции доминируют молочные, плодоовощные, кулинарные товары.

«Выявлены факты нарушения обязательных требований, создающих непосредственную угрозу причинения вреда жизни и тяжкого вреда здоровью граждан, и по материалам управления судом приостановлена деятельность 62 объектов сроком от 10 до 90 суток», — отметили в региональном ведомстве.