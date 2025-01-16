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В Тульской области Роспотребнадзор забраковал 8,4 тонны некачественных продуктов
Фото Роспотребнадзора Тульской области.

В Тульской области Роспотребнадзор забраковал 8,4 тонны некачественных продуктов

За год суд закрыл 62 объекта на срок от 10 до 90 дней.

Управление Роспотребнадзора по Тульской области продолжает контролировать качество и безопасность продуктов питания в регионе. После выявления случаев продажи продуктов, не соответствующих стандартам, приостановлено действие 33 сертификатов соответствия для такой продукции, а еще 14 сертификатов отменены.

Кроме того, было забраковано 594 партии продуктов общим весом 8,4 тонны из-за отсутствия маркировки, истечения срока годности или неполного пакета документов. В забракованной продукции доминируют молочные, плодоовощные, кулинарные товары.

«Выявлены факты нарушения обязательных требований, создающих непосредственную угрозу причинения вреда жизни и тяжкого вреда здоровью граждан, и по материалам управления судом приостановлена деятельность 62 объектов сроком от 10 до 90 суток», — отметили в региональном ведомстве. 

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Автор:
сегодня, в 12:00 0
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Управление Роспотребнадзора по Тульской областинекачественные продукты

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