В центре Тулы откроется новый выставочный зал, лекторий и кабинет для работы с архивами

25 января лекторий, выставочный зал и кабинет для работы с архивами откроет свои двери для всех желающих. Новые помещения расположатся в цоколе Дома Белявского на пр. Ленина.

Для гостей приготовлена обширная программа. Вход на события будет по предварительной регистрации, с фиксированным количеством гостей. В перерывах — новые книги, чай и разговоры.

Программа:

15.00 — открытие выставки «Проявление»: фотографии из семейного архива Лидии Коршуновой с комментариями Владимира Глазкова. 16+

16.00 — лекция историка Михаила Мельниченко (Санкт-Петербург) «Как цифровать и публиковать документы из домашних архивов: опыт центра „Прожито“. 16+

18.00 — встреча с художником Анной Мартыненко (Санкт-Петербург) „Паблик-арт и городские практики“. 16+

Создание нового культурного пространства стало возможным благодаря Благотворительному фонду Владимира Потанина. В 2015 году ТИАМ выиграл грант этого фонда — на реализацию проекта «Музейный дизайн: право на город». После этого началась активная подготовка: изучение шрифтовой культуры Тулы, наружной рекламы и разработка дизайн-кода части проспекта Ленина, где расположен ТИАМ.

Внедрение предложений встретилось с трудностями — с дефицитом визуальной культуры среди арендаторов помещений в центре города и нежеланием объединяться тех, кто этой культурой обладает. Тем не менее, следуя максиме «познай самого себя», ТИАМ создал собственный узнаваемый визуальный образ. Работа над фирменным стилем прошла этапы исследований шрифтовой культуры и тульских традиций, разработку собственного фирменного шрифта, разработку архитектурной концепции.

С 2015 года в музее проходят лекции и воркшопы ведущих дизайнеров, архитекторов, культурологов, антропологов, выставки книжного дизайна и плакатного искусства. Параллельно вокруг музея сформировался и растёт круг единомышленников, тех, кому так же интересны темы, с которыми работает ТИАМ, экспертный пул и серьезная ставка на исследовательскую составляющую в любом проекте.

В этом году Благотворительному фонду Владимира Потанина исполнилось 25 лет, и его команда в честь юбилея провела конкурс «#фондпотанина25». Из 153 участников победителями стали 50 организаций, чьи поддержанные ранее проекты дали импульс для развития новых долгосрочных программ, направлений работы или создания новых организаций. ТИАМ вошел в этот почётный список. В итоге появится собственный лекторий и кабинет для работы с архивами — рядом с магазином «Подумать только. Книжный в ТИАМе», в цокольном этаже Дома Белявского (проспект Ленина, 27).