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В России заработает цифровой «Национальный словарный фонд»
Фото: pixabay.com

В России заработает цифровой «Национальный словарный фонд»

Он будет отличаться от всех существующих сегодня библиотек полнотой информации о слове и удобством навигации.

К концу 2025 года в России заработает цифровая платформа, которая соберет на одном ресурсе данные словарей русского языка за последние 300 лет.

«Национальный словарный фонд» — единый цифровой ресурс, который позволит разобраться в нормах русского языка и проследить историю его словарного состава. Сегодня в России нет подобных сервисов, где были бы отражены происходящие в языке процессы. Доступ к фонду будет бесплатным, пользоваться им сможет любой желающий: от школьников до ученых.

Создание Фонда предусмотрено поправками в Федеральный закон «О государственном языке Российской Федерации». 

— Национальный словарный фонд — это инструмент, с которым в последствии будет возможно делать шаги по защите родного языка, — пояснила депутат Государственной думы Елена Ямпольская.

Для создания цифрового словаря ученые ИРЯ РАН оцифровали и вычитали десятки словарей русского языка разных авторов и временных периодов: от современных толковых словарей до словаря русского народного говора. Словарь будет содержать пять разных модулей, переходя на которые любой пользователь сможет проследить историю изменения норм употребления слова и его значения в разные временные периоды.

— У нас задуман очень многоуровневый подход к получению информации. Каждый пользователь сможет получить именно то, что ему надо. То есть не будет такой ситуации, что на запрос система будет выдавать все, что есть в 33 словарях. Чтобы пользователь не «утонул» в многостраничном результате поиска, а мог по желанию самостоятельно поэтапно углубляться в данные словарей, — сказала Мария Каленчук, руководитель проекта.

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