Туляков приглашают на фейковый фестиваль шашлыка

И даже обещают много вкусного! Только никакого его «организаторы» – мошенники.

«Жители Тулы приглашаются на Фестиваль Шашлыка. Гостей фестиваля ждут: выступление артистов, конкурсно-игровая программа и конечно же мнооого шашлыка! Участие для гостей бесплатное». Такие объявления с пометкой «реклама» появились в тульских Телеграм-каналах и группах в «ВКонтакте».

Сообщение однотипно, содержит один и тот же текст и ссылку, перейдя по которой можно якобы узнать подробности о фестивале.

Ссылки ведут ли на местные закрытые Telegram-каналы городов. Подавшего заявку на вступление «приветствует» бот, который проверяет пользователя на «человечность». Прошедший все этапы и вступивший в Telegram-каналы рискует в итоге потерять доступ к своему аккаунту и «слить» злоумышленникам личные данные.

Фестиваль шашлыка — фейк, являющийся прикрытием для мошенников.

О подобных анонсах в соцсетях сообщают жители самых разных городов и сел всей России. Их получали жители Ярославской, Липецкой, Калининградской, Тверской, Саратовской областей, Санкт-Петербурга, Красноярского и Пермского краев.

В некоторых случаях местные администрации публиковали опровержение и предупреждали жителей о ложной информации.

До этого, кстати, аферисты пытались подобным образом получить доступы к аккаунтам пользователей и наводнили соцсети объявлениями о фестивалях цветов и клубники.