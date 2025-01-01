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К участкам для многодетных в Торхово подведут централизованное водоснабжение
Фото из архива Myslo.ru.

К участкам для многодетных в Торхово подведут централизованное водоснабжение

Строительные работы начнутся в 2025 году.

В рамках подготовки к строительству водопровода к площадке для многодетных в селе Торхово в Туле выполнят планировку и межевание территории.

Соответствующее распоряжение подписал глава администрации  города Илья Беспалов. Ответственным за подготовку документов назначено управление капитального строительства Тулы. 

Предложения о порядке, сроках подготовки и содержании документации представлять в администрацию города Тулы по адресу: г. Тула, пр. Ленина, д. 2, справки по телефонам: 8 (4872) 56-76-13, 8 (4872) 30-34-10.

Напомним, в планах на 2025 года подвести воду к четырем территориям для многодетных семей: в районе Епифанского шоссе, в деревне Крюково, в селе Торхово и в деревне Судаково.

 

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