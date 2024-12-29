Пассажир Chevrolet Orlando сломал шлагбаум в Левобережном: видео

Когда сильно торопился, но забыл о видеонаблюдении.

Подписчик Юрий прислал в редакцию Myslo видео с камеры уличного наблюдения в Левобережном:

«28 декабря около 17.30 пассажир Chevrolet Orlando с номером У 855 ОА 71 сломал шлагбаум на ул. Аркадия Шипунова, 42».