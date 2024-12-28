В 2025 году в больницах по всей Тульской области запустят оперативные чаты

Фото минздрава Тульской области.

Детская городская клиническая больница Тулы улучшила связь между врачами и пациентами, благодаря чату в телеграм для родителей.

Больница обслуживает более 42 тысяч детей из Пролетарского и Центрального районов. Чат помогает родителям быстро получать ответы на вопросы о работе больницы и упрощает получение медицинских услуг.

За два года в чате зарегистрировались свыше тысячи человек. Здесь родители могут легко задать вопросы и получить ответы на часто задаваемые темы: узнать график работы прививочного кабинета, уточнить календарь прививок или как оформить справки. Медики отвечают на запросы в течение всего рабочего дня.



В региональном минздраве отметили, в следующем году опыт с чатами будет распространен на весь регион.