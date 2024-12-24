Сервис для мам и малышей «АльфаСтрахование — ОМС» признан лучшим проектом по развитию регионов России

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Сервис был признан лучшим в номинации «За вклад в устойчивое развитие России» в категории «Медицина и здравоохранение». Премия ежегодно вручается за самые уникальные практики и проекты как вклад в долгосрочное развитие регионов.

Сервис индивидуального сопровождения женщин во время беременности и после родов — один из самых востребованных среди клиенток «АльфаСтрахование — ОМС» в 13 регионах России. В этот важный период женщинам часто необходимы помощь и содействие по медицинским вопросам по полису ОМС как для себя, так и для малыша. С момента запуска сервиса страховые представители оказали содействие десяткам тысяч беременных начиная с I триместра и молодых мам. Чаще всего им нужна помощь с записью к профильным специалистам, на анализы и обследования, например на УЗИ, дуплексное сканирование вен нижних конечностей, суточное мониторирование артериального давления и др. После родов молодым мамам нужна помощь с записью к гинекологу для послеродового обследования и к другим специалистам, или если ребенок у женщины первый и она не знает, каким врачам необходимо показать малыша в первый год жизни. В этих случаях сотрудники страховой помогают и маме, и ребенку своевременно попасть на прием и на необходимое обследование, а также берут на контроль недоношенных детей и их наблюдение у врачей, в первую очередь у невролога.

Девять из десяти клиенток, получивших индивидуальное сопровождение во время беременности и после родов, порекомендуют этот сервис своим знакомым.

«Забота о здоровье будущих мам и малышей — важная часть комплекса мер по улучшению демографической ситуации и устойчивого развития регионов. Именно в этом направлении мы продолжаем развивать адресную программу сопровождения и контроля качества оказания медпомощи по полису ОМС», — отметил генеральный директор «АльфаСтрахование — ОМС» Андрей Рыжаков.

Ежегодная награда «Развитие регионов. Лучшее для России» присуждается, чтобы выявить и поощрить лучшие практики и проекты по развитию регионов, а также объединить усилия бизнеса, общества и государства по созданию лучшего будущего. Ранее компания «АльфаСтрахование — ОМС» уже получала награду за социально значимые проекты «КардиоЛиния» и «Онко.net».