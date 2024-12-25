Юрий Цкипури возглавил Общественную палату Тульской области

25 декабря в творческом индустриальном кластере «Октава» состоялось итоговое в этом году заседание Общественной палаты Тульской области.

И началось оно с представления новых членов Общественной палаты Тульской области. Напомним, что в связи с прекращением полномочий Дмитрия Харитонова, Алексея Эрка, Елены Симоновой, Елены Шмелевой, Олеси Филиной, Алексея Комиссарова, Бориса Воловатова, Вячеслава Терехина, Ольги Натаркиной, Юлианы Трофимовой, Юрия Костева, Геннадия Кочеткова была проведена процедура донабора в состав ОП ТО.

— Общественная палата во все времена была серьезным институтом гражданского общества. Она объединяет сильных общественников, людей, которые являются патриотами Тульской области и реализуют множество различных проектов в сфере спорта, культуры, творчества, межнациональных отношений, — подчеркнул заместитель губернатора Тульской области Алексей Давлетшин.

В обновленный состав вошли 12 человек. В числе них и участники СВО, которые не словом, а делом доказали, что они являются патриотами своей страны и готовы идти на все ради того, чтобы она процветала.

Нагрудные значки членов Общественной палаты региона им вручил Алексей Давлетшин.

После представления новых членов Общественной палаты Тульской области состоялись выборы председателя. Им единогласно был избран Юрий Цкипури.

— Юрий Иванович много лет является значимым человеком, занимающим руководящие посты и как настоящий патриот работает на благо Тулы и области, — сказал Алексей Давлетшин. — Сегодня его энергия и опыт будут направлены на развитие общественного сектора. Губернатор региона уделяет серьезное внимание общественной деятельности и ее развитию, а теперь получит в лице Общественной палаты соратников и товарищей, которые будут помогать работать на благо Тульской области.

Юрий Цкипури искренне поблагодарил за оказанное доверие и отметил, что в составе Общественной палаты люди с большим жизненным опытом, чьё профессиональное мнение является авторитетным:

— Уверен, что Общественная палата Тульской области и в дальнейшем будет важной площадкой для обсуждения вопросов социально-экономической и политической жизни региона, авторитетным институтом гражданского общества. Готов вместе с вами работать над укреплением взаимодействия между гражданами и властью, продолжать уже сложившиеся традиции в Общественной палате и делать все возможное для улучшения жизни жителей Тульской области.

Затем был рассмотрен вопрос о выполнении плана работы Общественной палаты Тульской области за 2024 год и подготовке к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Уходящий год был ознаменован двумя крупными выборными кампаниями. Важную роль в обеспечении законности и соблюдении избирательных прав граждан сыграли институты гражданского общества, создавшие общероссийскую систему общественного наблюдения. На базе Общественной палаты был создан Общественный штаб по наблюдению за выборами в Тульской области, который доказал свою эффективность.

Общественной палатой Тульской области по инициативе губернатора Тульской области Дмитрия Миляева учрежден почетный знак «Мастер своего дела». Этой общественной наградой поощряются жители независимо от их политических, религиозных взглядов или вероисповедания. Учреждена она в августе. В этом году ее удостоены более 10 000 представителей разных профессий.

Одной важной нитью, объединяющей патриотические гражданские сообщества, выступает Общественная палата и Комитет семей воинов Отечеств (КСВО) в сборе гуманитарной помощи для бойцов СВО и пострадавших граждан, проживающих на приграничных территориях России. Конечно, это важное и необходимое направление будет продолжено.

В уходящем году реализовывались мероприятия патриотической направленности, огромная роль в проведении которых принадлежит КСВО, действующему на площадке Общественной палаты Тульской области.

Что касается планов на 2025-й год, то в мае наша страна будет отмечать 80-летие Победы в Великой Отечественной войне. Это обязательно найдет отражение и в деятельности Общественной палаты.

Заместитель министра внутренней политики и развития местного самоуправления в Тульской области Илья Тихомиров рассказал, что на 2025 год в регионе запланировано более 800 мероприятий патриотической направленности. Они сформированы таким образом, чтобы каждый житель Тульской области оказался сопричастным к этому великому событию.

— Мероприятия направлены на сохранение исторической правды. Это историко-документальные выставки, различные концерты. Отдельно хотел бы отметить уникальную выставку, которая откроется в атриуме Тульского кремля. Она будет посвящена событиям периода ВОВ, произошедшим на фронтах и в тылу. Ее рабочее название «Солдаты Победы». В рамках патриотического воспитания молодежи пройдет достаточно много образовательных мероприятий, в числе них фестиваль школьных музеев Победы.

Также свой 15-летний юбилей отметит в следующем году отметит Общественная палата Тульской области и неизменно продолжит реализацию уже начатых проектов и даст старт новым.

— По поручению губернатора Тульской области Дмитрия Миляева на нас с вами возложена задача по реализации проекта, направленного на создание условий для ведения здорового образа жизни и повышения двигательной активности. Ключевым элементом проекта является создание и функционирование в муниципалитетах маршрутов здоровья «10 000 шагов», — сказал Юрий Цкипури.

Реализация программы «Движение и ЗОЖ — путь к продолжительной и здоровой жизни для всех» станет одним из приоритетных направлением в деятельности Общественной палаты Тульской области» в 2025 году.