Хоккеисты АКМ забрали два очка в Пензе

Фото АКМ.

Хоккеисты АКМ начали заключительную в уходящем году выездную серию матчей. В первом матче, который «михайловцы» провели в Пензе, подопечным Сергея Решетникова противостоял местный «Дизель». Туляки еще ни разу не проигрывали этой команде на выезде и желали продлить эту серию и подтянуться в турнирной таблице.

Матч начался в равной борьбе. Никто из команд не хотел уступать сопернику ни сантиметра пространства. Плотная и силовая игра вылилась в удаление от Максима Рассейкина, который перестарался в одном из игровых эпизодов. Пензенцы долго не раздумывали и реализовали лишнего: шайбу на свой счет записал Владислав Лукин. Но туляки и не думали отчаиваться — тут же гости пошли вперед, заставили соперника нарушить правила, получили шанс на большинство и эффектно его реализовали. Глеб Петров счет сравнял и вернул АКМ в игру. До окончания двадцатиминутки у обоих коллективов еще были шансы, но воплотить их в голы не получилось.

Второй период также прошел в вязкой борьбе. Чуть больше шансов отличиться было у хоккеистов АКМ.

Один из шансов использовал Глеб Петров: он убежал на рандеву с голкипером «Дизеля» Даниилом Кудашевым, выйдя со скамейки штрафников, и вывел тульский коллектив вперед. Хозяева время от времени огрызались своими атаками, но Денис Попов действовал надежно на последнем рубеже обороны. Под занавес второй трети гости получили шанс на игру в большинстве, и Михаил Шалагин даже забросил, но взятие ворот отменили — время периода истекло чуть раньше.

Заключительная треть также прошла под диктовку игроков АКМ. Туляки чуть чаще атаковали и действовали уверенно. В середине периода Александр Локтев довел преимущество гостей до двух точных бросков, оказавшись самым расторопным на чужом пятаке и грамотно подставив клюшку под бросок Ивана Васина. Хозяева попытались отыграться, организовали несколько неплохих наступлений на ворота Попова, но забросить не получалось. А АКМ забросил еще: Максим Казаков поразил пустые ворота соперника и поставил точку в этом противостоянии. Дальше команда переезжает в Самару — матч против ЦСК ВВС состоится 26 декабря.

«Дизель» — АКМ

1:0 05:21 Лукин (Погоришный) в большинстве

1:1 10:14 Петров (Шалагин, Виноградов) в большинстве

1:2 29:28 Петров (Локтев)

1:3 51:16 Локтев (Васин, Мясищев)

1:4 59:21 Казаков (Мясищев) в пустые

Статистика матча

Броски: 30-47; броски в створ: 13-28; голы: 1-4; вбрасывания: 24-36; блокированные броски: 6-10; силовые приемы: 12-8; штраф: 8-6.

Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев поздравил АКМ с победой над пензенским «Дизелем»:

— Друзья, делюсь с вами прекрасной новостью из мира спорта: у АКМ очередная победа! Сегодня АКМ начал новую выездную серию регулярного чемпионата Всероссийской хоккейной лиги. Тульские хоккеисты одержали победу над «Дизелем» из Пензы со счетом 4:1. Поздравляю нашу команду и болельщиков!

Парни! Сегодня было сложное противостояние, в котором вы взяли верх, продемонстрировав характер и командный дух. Впереди важные матчи — держите планку и радуйте туляков красивой и результативной игрой!