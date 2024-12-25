При пожаре на заводе Haval в Узловой эвакуировали 510 человек

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Тульской области

Около 18.00 в пожарную охрану поступило сообщение о возгорании на автомобильном заводе Haval в Узловой. Спустя несколько минут пожарно-спасательные подразделения прибыли к месту происшествия.

Благодаря слаженным и профессиональным действиям спасателей МЧС России было оперативно ликвидировано возгорание картонных коробок в одном из цехов. Пострадавших нет. Было эвакуировано 510 человек.

Площадь возгорания составила 200 квадратных метров. На месте происшествия от МЧС России работали 15 единиц техники и 60 человек личного состава. Системы пожаротушения сработали штатно. Причину пожара предстоит установить специалистам.