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Новым руководителем УФСБ по Тульской области стал Сергей Орёл

Новым руководителем УФСБ по Тульской области стал Сергей Орёл

Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

25 декабря состоялась встреча губернатора Тульской области Дмитрия Миляева и нового руководителя Управления ФСБ России по Тульской области. Им стал полковник Сергей Орёл. Главе региона его представил начальник управления кадров ФСБ России генерал-лейтенант Сергей Сапунков.

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Дмитрий Миляев и Сергей Орёл обсудили приоритетные вопросы взаимодействия правительства региона и Управления в сфере обеспечения безопасности в Тульской области.

Напомним, накануне мы писали, что Дмитрий Гурдин, 5 лет занимавший должность руководителя регионального УФСБ, покинул свой пост. 

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