Новым руководителем УФСБ по Тульской области стал Сергей Орёл

Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

25 декабря состоялась встреча губернатора Тульской области Дмитрия Миляева и нового руководителя Управления ФСБ России по Тульской области. Им стал полковник Сергей Орёл. Главе региона его представил начальник управления кадров ФСБ России генерал-лейтенант Сергей Сапунков.

Дмитрий Миляев и Сергей Орёл обсудили приоритетные вопросы взаимодействия правительства региона и Управления в сфере обеспечения безопасности в Тульской области.

Напомним, накануне мы писали, что Дмитрий Гурдин, 5 лет занимавший должность руководителя регионального УФСБ, покинул свой пост.